Автоматизировать импорт товаров из файла csv

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок94 просмотра

Задача следующая, нужно лубым модулем покупным или самописным настроить автоматический импорт из файла. Нужно настроить с помощью cron или на крайний случай по кнопке в администраторском интерфейсе загрузку из данного файла.

12 лет назад
pe4enov
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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