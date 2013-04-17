Интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок174 просмотра

Добрый день!

Нужно создать интернет магазин, с возможностью добавления товара от посетителей сайта.

Тема запчасти для авто.

Если сработаемся так же дальнейшее сотрудничество в проэктах.

Если можно примерную стоимость и сроки.

Спасибо

12 лет назад
avad
53 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров