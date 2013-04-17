Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным ...
Простейший компонент-каталог для Joomla 1.0
Компонент должен уметь:
-выводить таблицу товаров с возможностью фильтрации по различным столбцам;
-давать возможность просмотреть товар на отдельной странице;
-сравнивать несколько выбранных товаров;
Для сортировки таблицы использовать библиотеку:
http://mottie.github.io/tablesorter/docs/index.html
Выпадающие списки реализовывать c помощью библиотеки:
http://harvesthq.github.com/chosen/
Для простоты разработки создать одну таблицу с 5-6 столбцами разных типов и все выборки делать на ней.
В прикрепленных файлах картинки с набросками того, что нужно сделать и ТЗ с более подробным описанием.
От исполнителя требуется указать срок и стоимость выполнения работы.
Писать личные сообщения не стоит, всё что вы можете сообщить пишите в заявке.
Мне так потом проще выбирать исполнителя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день. Есть поиск, который осуществляется в json формате. Необходимо настроить дополнительный параметр поиска (при выборе значения "а", активировать выбор значения "б"+ при необходимости добавлять значени "б2", "б3" "б4") и настроить вывод поиска ...Закрыт12 лет назад
- $50
на сайте radarovnet.ru 1. сделать меню категорий на всю ширину страницы. Категории Аксессуары и Brands должны быть наряду со всеми категориями. 2. В шапку сайта вставить баннер ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть форум на базе vBulletin. Нужен парсер, которому я бы задавал урлы разделов форума, например: http://www.virtualsportsnetwork.com/forum/forumdisplay.php?893-2-2-0-Madden-Online-Franchise-(PS3), а парсер проходил бы по всем тредам этого форума и собирал с них емейлы. Обратите ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть форум на базе www.invisionpower.com/apps/board/. Нужен парсер, которому я бы задавал урлы разделов форума, например: http://forums.rotoworld.com/index.php?showforum=4, а парсер проходил бы по всем тредам этого форума и собирал с них емейлы. Обратите ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть магазин на opencart. Нужно сделать несколько доработок: 1. Печатная форма стандартная опенкартовская, нужно немного изменить ее вид. Например сейчас когда покупатель заказывает товары одного наименования, разных цветов – в печатной форме это ...Закрыт12 лет назад
- $100
Есть сайт (авто шины и диски) zend frame work Нужно перенести на другой хостинг. поменять дизайн Функционал не меняется дизайн есть в фотошопе.Закрыт12 лет назад
Добрый день, коллеги. Нужен специалист по движку QPLBoard, который бы в нем хорошо разбирался или смог бы в нем разобраться. Требуется доработка функционала, создание кастом шаблонов и еще ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
PHP5, JQuery, MySQL, Zend Framework. Опыт работы обязателен. Есть готовая система (личная панель клиента) на Zend Framework - Необходима реализация дополнительных модулей с различной функциональностью. - внедрение дизайна ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт для установки на сайт для рассылки по базе контактовВеб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад