Простейший компонент-каталог для Joomla 1.0

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки145 просмотров

Компонент должен уметь:

-выводить таблицу товаров с возможностью фильтрации по различным столбцам;

-давать возможность просмотреть товар на отдельной странице;

-сравнивать несколько выбранных товаров;

Для сортировки таблицы использовать библиотеку:

http://mottie.github.io/tablesorter/docs/index.html

Выпадающие списки реализовывать c помощью библиотеки:

http://harvesthq.github.com/chosen/

Для простоты разработки создать одну таблицу с 5-6 столбцами разных типов и все выборки делать на ней.

В прикрепленных файлах картинки с набросками того, что нужно сделать и ТЗ с более подробным описанием.

От исполнителя требуется указать срок и стоимость выполнения работы.

Писать личные сообщения не стоит, всё что вы можете сообщить пишите в заявке.

Мне так потом проще выбирать исполнителя.

Joomla
12 лет назад
vinkov
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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