Простейший компонент-каталог для Joomla 1.0

Компонент должен уметь:

-выводить таблицу товаров с возможностью фильтрации по различным столбцам;

-давать возможность просмотреть товар на отдельной странице;

-сравнивать несколько выбранных товаров;

Для сортировки таблицы использовать библиотеку:

http://mottie.github.io/tablesorter/docs/index.html

Выпадающие списки реализовывать c помощью библиотеки:

http://harvesthq.github.com/chosen/

Для простоты разработки создать одну таблицу с 5-6 столбцами разных типов и все выборки делать на ней.

В прикрепленных файлах картинки с набросками того, что нужно сделать и ТЗ с более подробным описанием.

От исполнителя требуется указать срок и стоимость выполнения работы.

Писать личные сообщения не стоит, всё что вы можете сообщить пишите в заявке.

Мне так потом проще выбирать исполнителя.