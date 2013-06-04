Работа по MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок210 просмотров

Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным исполнителем.

MODX
12 лет назад
Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Limecorp
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад
$50
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Limecorp
33 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
12 лет назад