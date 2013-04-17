Доработка существующей системы на Zend Framework

Есть несложный скрипт, который обновляет список вакансий на сайте www.e1.ru/business/job/vacancy.my.php Что делает: по cron каждые 10 минут обновляет все вакансии активные Сейчас, видимо, что-то сайт поменял, и стал скрипт глючить. ...