Доработка существующей системы на Zend Framework

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки101 просмотр

PHP5, JQuery, MySQL, Zend Framework.

Опыт работы обязателен.

Есть готовая система (личная панель клиента) на Zend Framework

- Необходима реализация дополнительных модулей с различной функциональностью.

- внедрение дизайна

- другие работы по мере поступления

Оплата ежемесячная либо попроектно

Желательно находиться в Киеве.

jQueryMySQLPHP
12 лет назад
y_vladimir
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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