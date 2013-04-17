Внести правки в самописный CMS на PHP

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок152 просмотра

Необходимо исправить 2 ошибки в самописном CMS, который написан на PHP и используйет MySQL. Ошибки незначительные, займут не больше 2 часов у опытного разработчика. Подробное описание ошибок и доступы к сайту будут предоставлены выбранному исполнителю. Сама система достаточно легкая и функционал незначителен.

Прошу откликнуться только тем исполнителям, которые на должном уровне знают PHP и готовы выполнить работу сегодня. В заявках указывайте стоимость часа работы.

MySQLPHP
12 лет назад
AM
58 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$7
1 день
Антон оперативно решил с поставленной задачей и зарекомендовал себя как ответственного и опытного исполнителя. Советую его заказчикам как надежного и пунктуального фрилансера.
Четко поставлено задание, оплата моментальная. Очень доволен заказчиком и буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание рассылки

    Необходимо создать скрипт рассылки с возможностью подписки и отписки от нее для пользователей и размещением формы подписки/отписки на сайте.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для публикации новостей в социалки

    Необходим скрипт для публикации новостей в социальные группы (ВК, FB, ОК) с простеньким интерфейсом для контент-менеджера. Т.е. он вводит новость и от имени группы она публикуется одновременно в сообществах этих трех соц. сетей. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Веб дизайнер

    В группу компаний требуется веб дизайнер : Обязанности: поддержка существующих сайтов компании и разработка новых разработка печатных рекламных материалов (прайсы, буклеты, брошюры) разработка макетов наружной рекламы разработка сувенирной рекламной ...

    AJAXCSSHTMLMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отремонтировать парсер на PHP

    Здравствуйте. Прикинте пожалуйста, можете ли Вы выполнить такую работу и сколько это будет стоить. У меня есть два одинаковых, немного измененных парсера. Один работает, другой не все делает, что должен. Надо отремонтировать ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование для сайта на джумла

    1. Установлен компомент RSForm - нужно сделать автоматическое заполнение полей - Ваш регион / Ваш город на основе IP посетителя. 2. Переход по рекламным ссылкам, баннерам через систему/страницу перенаправления Пользователь ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • JQuery функция

    Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • CodeIgniter

    $5

    Нужен человек который разбирается в CodeIgniter. Начинаю изучать данный фреймворк и столкнулся со следующей проблемой: Вывел данный из базы (всего 5 новостей) Теперь нужно было создать пагинацию, используя встроенную библиотеку. Пагинация ...

    CodeIgniter
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад