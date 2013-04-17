Внести правки в самописный CMS на PHP

Необходимо исправить 2 ошибки в самописном CMS, который написан на PHP и используйет MySQL. Ошибки незначительные, займут не больше 2 часов у опытного разработчика. Подробное описание ошибок и доступы к сайту будут предоставлены выбранному исполнителю. Сама система достаточно легкая и функционал незначителен.

Прошу откликнуться только тем исполнителям, которые на должном уровне знают PHP и готовы выполнить работу сегодня. В заявках указывайте стоимость часа работы.