JQuery функция

Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо в блоке B, в зависимости от разрешения.

См. вложение.

На всякий случай, дублировать контент и display none block - предлагать не нужно.