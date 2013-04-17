JQuery функция

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок133 просмотра

Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо в блоке B, в зависимости от разрешения.

См. вложение.

На всякий случай, дублировать контент и display none block - предлагать не нужно.

HTMLjQuery
12 лет назад
keeperkeys-hr
Александр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Второй опыт работы с Никитой, только положительные эмоции! Будем продолжать сотрудничать.
Александр в очередной раз проявил себя как прекрасный заказчик. Сотрудничеством очень доволен.

Заявки фрилансеров

DartNikitos
Никита 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад