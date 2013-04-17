Необходимо настроить и доработать (в т.ч. написать нужные плагины) систему блогов на базе lifetype и интегрировать их с phpbb2. Либо предложить свой скрипт системы блогов с необходимым функционалом и подключить к форуму.
JQuery функция
Есть произвольный html контент, например маркированный список, задача вывести его на разрешении выше 1000px в блок A на разрешении ниже 1000 в блок B. То есть маркированный список будет находится либо в блоке A либо в блоке B, в зависимости от разрешения.
См. вложение.
На всякий случай, дублировать контент и display none block - предлагать не нужно.
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