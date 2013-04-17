Создание системы блогов и подключение к форуму

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Необходимо настроить и доработать (в т.ч. написать нужные плагины) систему блогов на базе lifetype и интегрировать их с phpbb2. Либо предложить свой скрипт системы блогов с необходимым функционалом и подключить к форуму.

12 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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