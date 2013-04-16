Подключение проекта к новостным агрегаторам

Доброго времени суток. Здравствуйте. Требуется написать mp3-плеер без графической оболочки (чтобы с плеером работать только через JavaScript), аналог http://flash-mp3-player.net/players/js/ (хорошо бы предусмотреть возможность добавления граф.интерфейса, чтобы вставлять на другие сайты, но не ...