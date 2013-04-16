Подключение проекта к новостным агрегаторам

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка74 просмотра

Добрый день.

Нужен человек, который подключить проект по туризму к новостным агрегаторам.

Яндекс-Новости, Рамблер, Ли.ньюс. SMI2 и т.д. можем какие он сам предложит.

С моей стороны любая помощь + финансы.

12 лет назад
kammisha
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
21 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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