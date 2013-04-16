есть каталог в PDF. PDF векторная. текст незакривлен. таблицы и картинки. надо засунуть в бд чтобы мы потом могли засунуть на сайт нашего клиента парсер должен копировать -- данные из таблицы ...
Друпал разработчик
Добрый день.
Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте.
Задачи как серверного, так и клиентского толка.
Оплата по задачам, работа через гит репозиторий.
В начале есть некоторое количество накопившихся задач, на 2-3 рабочих дня, дальше проще.
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