Друпал разработчик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки58 просмотров

Добрый день.

Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте.

Задачи как серверного, так и клиентского толка.

Оплата по задачам, работа через гит репозиторий.

В начале есть некоторое количество накопившихся задач, на 2-3 рабочих дня, дальше проще.

Drupal
12 лет назад
digoshin
Дмитрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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