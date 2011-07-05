Добрый день! Нужно сделать нативное iOS приложение-аудиоплеер на swift. 4 экрана. Функционал: 1 экран - картинка с кнопкой "продолжить" 2 экран - список треков 3 экран - детальный вид ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Привет! Я ищу дизайнера классных веб-приложений. Нужно понимать в UX, рисовать красивые интерфейсы и промо-страницы, думать о том, как макет будет работать и выглядеть на айфонах и айпадах. Если вы умеете верстать ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня! Есть такая картинка, как в приложении. Она используется как фон для анкеты на ипотечный кредит. Нужно сделать две картинки такого же размера, с таким же фоном и в таком же ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Есть две страницы, уже сверстанные. Нужно сделать так, чтобы они хорошо работали на айфонах-айпадах-андроидах разумных версий. IE меньше девятого не нужен. Переверстать страницы с нуля годится, если так проще. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер! Нужно написать (или прикрутить, если такой уже есть) модуль импорта товаров в OpenCart. Работать он должен так: делается POST запрос, в параметрах передается название, описание, цена, категория, урлы картинок, бренд. ...Закрыт12 лет назад
Добрый вечер. Нужно написать статью про работу за столом, высоту котороко можно менять во время использования (стол вроде такого: http://ergostol.ru/). Статья "Работаем за столом сидя и стоя попеременно", 4000-5000 знаков, ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте. Задачи как серверного, так и клиентского толка. Оплата по задачам, работа через гит репозиторий. ...Закрыт12 лет назад
Требуется сверстать валидно и кроссбраузерно шаблон страницы на основе Twitter Bootstrap (responsive). Страница простая: верхний navbar, фиксированный фон с фотографией, контент поверх. Пример: http://awerest.com/demo/superawesome/fitapp/ ТЗ в ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Приветствую! Есть задача: установить астериск на vps сервер, подключить на него сип-номер от zadarma.com, сделать переадресацию с этого номера и запись разговоров. Если есть другие способы решить задачу - с удовольствием ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен верстальщик, который умеет верстать валидно и кроссбраузерно. Например, сколько стоит у вас сверстать главную страницу http://hantim.ru/ ? Я не жадный.Завершен12 лет назад
Есть роутер на OpenWRT. Нужно настроить на нем Chillispot и radius (нужно, чтобы человек в кафе перед тем как получить доступ к инету посмотрел наш сайт). Chillispot установлен, на нужную страницу перекидывает, но браузер эту ...Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен адекватный верстальщик, который понимает еще и в яваскрипте. Постоянно появляются мелкие задачи. То что надо сделать сейчас: Есть выпадающее меню. Нужно добавить еще один уровень вложенности (т.е по наведению на каждый пункт меню ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать одну страницу за завтра. Кроссбраузерно, валидно, с комментариями. Оставляйте цены и примеры работ.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Есть страничка с формой. Нужно при фокусе в любом поле затемнять весь сайт и переносить форму в центр. При щелчке на затемненной области - возвращать все как было. Сделать надо сегодня.Завершен14 лет назад
Здравствуйте! Нужно написать модуль FAQ на yii (именно на yii). Сколько примерно по деньгам и времени?Закрыт14 лет назад
Есть на сайте калькулятор на яваскрипте. Нужно заставить этот калькулятор работать в голом хтмл файле (копипастнуть все что нужно с сайта и поправить ссылки). Самому некогда.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад