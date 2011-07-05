digoshin

Дмитрий digoshin

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Дизайн промо-страницы

    Привет! Я ищу дизайнера классных веб-приложений. Нужно понимать в UX, рисовать красивые интерфейсы и промо-страницы, думать о том, как макет будет работать и выглядеть на айфонах и айпадах. Если вы умеете верстать ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фон для анкеты

    Доброго дня! Есть такая картинка, как в приложении. Она используется как фон для анкеты на ипотечный кредит. Нужно сделать две картинки такого же размера, с таким же фоном и в таком же ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка (разные браузеры и устройства)

    Добрый день! Есть две страницы, уже сверстанные. Нужно сделать так, чтобы они хорошо работали на айфонах-айпадах-андроидах разумных версий. IE меньше девятого не нужен. Переверстать страницы с нуля годится, если так проще. ...

    Android
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • OpenCart модуль

    Добрый вечер! Нужно написать (или прикрутить, если такой уже есть) модуль импорта товаров в OpenCart. Работать он должен так: делается POST запрос, в параметрах передается название, описание, цена, категория, урлы картинок, бренд. ...

    Opencart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Статья про столы

    Добрый вечер. Нужно написать статью про работу за столом, высоту котороко можно менять во время использования (стол вроде такого: http://ergostol.ru/). Статья "Работаем за столом сидя и стоя попеременно", 4000-5000 знаков, ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Друпал разработчик

    Добрый день. Нужен человек, способный править баги и делать новый функционал на друпал- сайте. Задачи как серверного, так и клиентского толка. Оплата по задачам, работа через гит репозиторий. ...

    Drupal
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать три страницы качественно

    Требуется сверстать валидно и кроссбраузерно шаблон страницы на основе Twitter Bootstrap (responsive). Страница простая: верхний navbar, фиксированный фон с фотографией, контент поверх. Пример: http://awerest.com/demo/superawesome/fitapp/ ТЗ в ...

    Bootstrap
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настройка Asterisk

    Приветствую! Есть задача: установить астериск на vps сервер, подключить на него сип-номер от zadarma.com, сделать переадресацию с этого номера и запись разговоров. Если есть другие способы решить задачу - с удовольствием ...

    Asterisk
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка

    Нужен верстальщик, который умеет верстать валидно и кроссбраузерно. Например, сколько стоит у вас сверстать главную страницу http://hantim.ru/ ? Я не жадный.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка хотспота

    Есть роутер на OpenWRT. Нужно настроить на нем Chillispot и radius (нужно, чтобы человек в кафе перед тем как получить доступ к инету посмотрел наш сайт). Chillispot установлен, на нужную страницу перекидывает, но браузер эту ...

    Настройка сервера/ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка + JS

    Нужен адекватный верстальщик, который понимает еще и в яваскрипте. Постоянно появляются мелкие задачи. То что надо сделать сейчас: Есть выпадающее меню. Нужно добавить еще один уровень вложенности (т.е по наведению на каждый пункт меню ...

    JavaScript
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сверстать одну страницу

    Нужно сверстать одну страницу за завтра. Кроссбраузерно, валидно, с комментариями. Оставляйте цены и примеры работ.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Добавить эффект к форме

    Здравствуйте! Есть страничка с формой. Нужно при фокусе в любом поле затемнять весь сайт и переносить форму в центр. При щелчке на затемненной области - возвращать все как было. Сделать надо сегодня.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Скопировать калькулятор

    Есть на сайте калькулятор на яваскрипте. Нужно заставить этот калькулятор работать в голом хтмл файле (копипастнуть все что нужно с сайта и поправить ссылки). Самому некогда.

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Фон для анкеты
Спасибо за проект, все супер!
Все отлично!
Ответный отзыв
korg
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка
Хороший заказчик, сделал оплату ещё до начала работы, что является редкостью, рекомендую!
Быстро и качественно решил проблему. Спасибо!
Ответный отзыв
websinitar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Сверстать одну страницу
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!
Быстро, валидно. Все как надо.
Ответный отзыв
programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Скопировать калькулятор
JavaScript
Оплата сразу после проверки работы. Рекомендую.
Спасибо! Все работает, сделано быстро.
Ответный отзыв