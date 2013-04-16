Маленький парсер WordPress

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Закрыт2 заявки117 просмотров

Все манипуляции проходят над вордпрессом, над эго последней стандартной темой.

Скрипт находится на сервере.

1 Страница где можно указать урл и нажать кнопку далее(урл раздела вордпресса).

После чего скрипт переходит на данную страницу, и в теле страницы выискивает ссылки на статьи

Сохраняет ссылки в файл тхт, (на екране можно сделать вывод найденных урлов, и анкоров к етим урлам)

2 При нажатии "старта" берет из файла тхт новые ссылки ,

Переходит на страницы , и берет из тела страницы текст (определенный div в вордпрессе)

в тексте ссылки убивает. Картинки которые располагались в теле текста, сохраняются в папку , а ссылка на картинку подменяется на указанную папку.

Текст сохраняется отдельным файлом.

3 На екране выводится статистика обработанных за данную сесию тексттов и картинок

Скрипт должен быть максимально прост для дальнейшего переделывания.

Интересует предложение с ценой

WordPress
12 лет назад
xlnt82
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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