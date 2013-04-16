Сделать английскую версию сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок106 просмотров

Есть работающий сайт на самописной системе управления, необходимо сделать его английскую версию.

12 лет назад
plotnelena
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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