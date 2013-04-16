Сделать английскую версию сайта

Необходимо создать систему управления для действующего сайта. Писался давно, реализован на html и инклудах. Необходимо также перенести структуру и содержимое. Склоняюсь к реализации с нуля, с использованием распространенного фреймворка. Хотя рассмотрю любые варианты. Сроки не ...