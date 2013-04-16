Сайт на CMS MODX Revo. 1. Сейчас при клике на кнопку "Очистить заказ и начать сначала" выпадает в 500 ошибку в браузерах: Chrome Яндекс.Браузер Мозила Опера Эксплорер ...
Сделать английскую версию сайта
Есть работающий сайт на самописной системе управления, необходимо сделать его английскую версию.
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