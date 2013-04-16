Компонент объявлений Adsmanager на Joomla

Необходимо на сайте http://autoportal.kiev.ua доработать форму заказа на перевозку груза (на основе Adsmanager, или на предложенном Вами варианте. ).

Вот как выглядит список заказов сейчас http://autoportal.kiev.ua/evakuaciya-avtomobiley/2013-04-10-13-09-10

Основная часть работ - настройка внешнего вида согласно ТЗ.

Это должна быть форма, в которой люди будут оставлять заказы на перевозку своих авто из одного города в другой.

При оформлении заказ публикуется, но без некоторых полей (они скрыты для посетителей сайта).

Аналог: сайт http://lardi-trans.com

Необходимые поля для заполнения:

01. Имя* (публикуется)

02. Телефон* (не публикуется)

03. Вид груза* (публикуется)

• легковое авто

• грузовое авто

• кроссовер / внедорожник / джип

• микроавтобус

• другое (возможность вписать)

04. Откуда* (публикуется, только Украина)

• выбор областного центра (как на http://lardi-trans.com)

• город (возможность вписать)

05. Куда* (публикуется, только Украина)

• выбор областного центра (как на http://lardi-trans.com)

• город (возможность вписать)

06. Желаемая дата отправления* (публикуется)

07. Желаемая дата прибытия* (публикуется)

08. Тип перевозящего транспорта* (публикуется)

• эвакуатор

• автовоз

• не знаю

09. Комментарий (публикуется)

10. Желаемая стоимость перевозки (публикуется)

11. ФИО (публикуется)

12.Название Компании (не публикуется)

На странице выводится общий список оставленных заявок (их может просматривать любой)

Их вид такой:

1. диапазон дат (дата отгрузки-погрузки)

2. Вид груза

3. Откуда-Куда

4. ФИО

5. Дата объявления

Аналог http://lardi-trans.com/gruz/?predl_tip=1&countryfrom=UA&countryto=UA&areafrom=16&areato=17&truck=0&dayfrom=&monthfrom=&yearfrom=&mass2=&value2=&startSearch=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA

Каждый, кто добавил свое объявление автоматически регистрируется на сайте и может редактировать свои объявления.

также, любой человек может посмотреть более подробно объявление.

Аналог http://lardi-trans.com/gruz/view/113268711

(он видит все информацию, кроме той, что указана как "Не опубликована")