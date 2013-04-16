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Компонент объявлений Adsmanager на Joomla
Необходимо на сайте http://autoportal.kiev.ua доработать форму заказа на перевозку груза (на основе Adsmanager, или на предложенном Вами варианте. ).
Вот как выглядит список заказов сейчас http://autoportal.kiev.ua/evakuaciya-avtomobiley/2013-04-10-13-09-10
Основная часть работ - настройка внешнего вида согласно ТЗ.
Это должна быть форма, в которой люди будут оставлять заказы на перевозку своих авто из одного города в другой.
При оформлении заказ публикуется, но без некоторых полей (они скрыты для посетителей сайта).
Аналог: сайт http://lardi-trans.com
Необходимые поля для заполнения:
01. Имя* (публикуется)
02. Телефон* (не публикуется)
03. Вид груза* (публикуется)
• легковое авто
• грузовое авто
• кроссовер / внедорожник / джип
• микроавтобус
• другое (возможность вписать)
04. Откуда* (публикуется, только Украина)
• выбор областного центра (как на http://lardi-trans.com)
• город (возможность вписать)
05. Куда* (публикуется, только Украина)
• выбор областного центра (как на http://lardi-trans.com)
• город (возможность вписать)
06. Желаемая дата отправления* (публикуется)
07. Желаемая дата прибытия* (публикуется)
08. Тип перевозящего транспорта* (публикуется)
• эвакуатор
• автовоз
• не знаю
09. Комментарий (публикуется)
10. Желаемая стоимость перевозки (публикуется)
11. ФИО (публикуется)
12.Название Компании (не публикуется)
На странице выводится общий список оставленных заявок (их может просматривать любой)
Их вид такой:
1. диапазон дат (дата отгрузки-погрузки)
2. Вид груза
3. Откуда-Куда
4. ФИО
5. Дата объявления
Аналог http://lardi-trans.com/gruz/?predl_tip=1&countryfrom=UA&countryto=UA&areafrom=16&areato=17&truck=0&dayfrom=&monthfrom=&yearfrom=&mass2=&value2=&startSearch=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Каждый, кто добавил свое объявление автоматически регистрируется на сайте и может редактировать свои объявления.
также, любой человек может посмотреть более подробно объявление.
Аналог http://lardi-trans.com/gruz/view/113268711
(он видит все информацию, кроме той, что указана как "Не опубликована")
Заявки фрилансеров
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