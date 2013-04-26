Парсер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок138 просмотров

Нужно парсить новостные материалы с нескольких сайтов и переносить на текущий сайт в разные рубрики. Сайт на ModX.

Берем: заголовок, фото, основной текст.

MODX
12 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$70
4 дня
Положительное сотрудничество. Несмотря на возникшие сложности, Александр до конца работал над заданием. Рекомендую!
Было очень приятно работать с Олегом. после проверки работоспособности скрипта - расплатился сразу же. Почти на все вопросы отвечал моментально. Тех задание было объяснено очень подробно.

Заявки фрилансеров

nightbloos
Александр 
34 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад