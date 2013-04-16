Перенос сайта, установка сапы и адсенса

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

Необходимо перенести на мой хостинг купленный недавно сайтик на DLE и поставить на него код сапы и гугл адсенса. Также необходимо поставить код сапы еще на один сайтик на OS commerce Vam edition и поставить код одной ссылочной биржи на третий сайт - тоже на OS commerce Vam edition.

DLE
12 лет назад
smash777
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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