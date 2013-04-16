Перенос сайта, установка сапы и адсенса

Необходимо перенести на мой хостинг купленный недавно сайтик на DLE и поставить на него код сапы и гугл адсенса. Также необходимо поставить код сапы еще на один сайтик на OS commerce Vam edition и поставить код одной ссылочной биржи на третий сайт - тоже на OS commerce Vam edition.