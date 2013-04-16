Доработка несложного класса ресайза картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки88 просмотров

Имеется несложный класс для ресайза картинок (во вложении), его задача просто ресайзить картинки, никакой дополнительной обработки класс не делает.

Необходимо реализовать две задачи:

1 - Добавить возможность сохранять прозрачность для png и gif (сейчас картинки сохраняются с черным фоном).

2 - (Обсуждаемо) Добавить возможность работы с изображениями со сторонних сайтов (cURL).

12 лет назад
PafNutY
Павел 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Дмитрий сделал всё в лучшем виде! Работу выполнил быстро (не ожидал даже), код лаконичен и понятен даже мне. Прежде чем приняться за работу выслушал моё мнение и предложил альтернативы, так что рекомендую как исполнителя!
Все замечательно: понятное задание, моментальная оплата. Спасибо!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад