PHP-скрипты для сайтов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка117 просмотров

PHP скрипты для сайтов

-сетевые подключения к сайтам, сервисам

-калькуляция данных, статистика, отчёты.

-парсинг контента

-оптимизация скрипта

работа с mysql

-отпимизация запросов

-переход на другой модуль (mysqli,pdo)

в короткие сроки

MySQLPHP
12 лет назад
fedotpuul
Фёдор 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров