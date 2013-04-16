Обязателен опыт работы с Yii framework, 1 или 2 программиста в команду работы над большим проектом. Оплата по часам.
Редактирование модулей на сайте
Корректировка модулей на сайте и в интернет магазине. Подробное задание в личном сообщении.
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