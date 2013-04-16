Редактирование модулей на сайте

$18
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка85 просмотров

Корректировка модулей на сайте и в интернет магазине. Подробное задание в личном сообщении.

12 лет назад
Valentin007
Валентин 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Молодец! справляется отлично, главное быстро, что очень нами цениться!!!!
Приятно было работать с Валентином. Точно поставлено ТЗ, не возникало не каких вопросов. Оплата свое временная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад