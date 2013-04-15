Обязателен опыт работы с Yii framework, 1 или 2 программиста в команду работы над большим проектом. Оплата по часам.
Галерея на JQuery
Нужно сделать копию галереи на JQuery
http://mahno.com.ua/dizayn-kvartir-i-drugih-pomescheniy-kiev
– пролистываться она должна без перезагрузки . Сейчас , когда нажимаешь на кружочки внизу, страница перегружается. Картинки, которые не видны должны подгружаться только при нажатии пролистывания.
– Должна сохраниться настраиваемая возможность черно белого эффекта как на списке объектов, так и на деталях(у маленьких фото). Тут речь идет именно о черно белом эффекте, а не о opacity. Заменять черно белыми фотками нельзя, эффект нужно реализовать программно с помощью canvasи еще как. В текущем примере проблема в том, что не работает в EI9. Допустимо, что эффект не будет работать в IE7,8.
– В деталях объекта, большая фотка должна располагаться по середине. Высота ее фиксированна. Если высота фото меньше фиксированной то она должна быть прижата кверху и маленькие фото не должны подпрыгивать вверх. При нажатии на большую фото показывается следующая.
– При смене большого фото должен присутствовать эффект затемнения (opacity) – при нажатии фото затемняется на определенный, настраиваемый уровень и ждет пока подгрузится следующая фото. Как только она подгрузилась эффект срабатывает обратно.
– При смене объектов в списке присутствует такой же эффект затемнения всей области с фотографиями.
Указывайте пожалуйста сроки и цены. Нужно сделать как можно быстрее.
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