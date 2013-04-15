Php+sql - доделать модуль авторизации

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок140 просмотров

К существующей самописной cms надо прикрутить возможность авторизации пользователей, с возможностью добавлять и редактировать контент (новости) после авторизации.

И возможность управлять этим пользователями.

PHPSQL
12 лет назад
demon723
Дмитрий 
53 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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