Обязателен опыт работы с Yii framework, 1 или 2 программиста в команду работы над большим проектом. Оплата по часам.
Php+sql - доделать модуль авторизации
К существующей самописной cms надо прикрутить возможность авторизации пользователей, с возможностью добавлять и редактировать контент (новости) после авторизации.
И возможность управлять этим пользователями.
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