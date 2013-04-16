Сайт под ключ + ТЗ

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Завершен1 заявка98 просмотров

Просьба создать сайт под ключ,

1. создание двух поддоменов.. (Perm.gdekvartira.net и ekaterinburg.gdekvartira.net

2. установка на них ВордПресс и шаблона ...

3. необходимая настройка по БД и т.п. на хостинге....

4. плюс хочу попросить настроить основной (домен) шаблон.. убрать ненужные плагины...

и добавить самые необходимые

5. создать нужный текстовый файл robot.txt (как я понял он очень важен)

6. Отредактировать.. главную основного домена.... там где будет выбор Еката или Перми (в дальнейшем предоставлю либо дизайн главной... либо дополнительные файлы)

WordPress
12 лет назад
company59
Сергей 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад
$33
1 день
Молодец Евгения. Я остался доволен. Быстро, качественно, красиво. В ближайшее время обязательно обращусь к твоим услугам. Огромное тебе спасибо. С уважением, Шляков Сергей.
И снова все прошло гладко! Общение простое, пожелания ясные. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

srazuweb
Евгения 
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
12 лет назад

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