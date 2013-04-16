Компании easyVeasy специализирующейся в области разработки модулей и тем для Magento требуется: Основные обязанности: Разработка модулей и тем для Magento Разработка магазинов на Magento Участие в разработке ...
Сайт под ключ + ТЗ
Просьба создать сайт под ключ,
1. создание двух поддоменов.. (Perm.gdekvartira.net и ekaterinburg.gdekvartira.net
2. установка на них ВордПресс и шаблона ...
3. необходимая настройка по БД и т.п. на хостинге....
4. плюс хочу попросить настроить основной (домен) шаблон.. убрать ненужные плагины...
и добавить самые необходимые
5. создать нужный текстовый файл robot.txt (как я понял он очень важен)
6. Отредактировать.. главную основного домена.... там где будет выбор Еката или Перми (в дальнейшем предоставлю либо дизайн главной... либо дополнительные файлы)
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