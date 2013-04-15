Здравствуйте, Ищем главного PHP разработчика на постоянку, заинтересованы в долговременном сотрудничестве( возможно годы ). Необходимые навыки: - PHP ( понимание MVC и других паттернов программирования ) - MySQL ( ...
Создать сайт Joomla
Доброе время суток. Требуется создать простой сайт на готовом шаблоне joomla. ТЗ прикрепляю.
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