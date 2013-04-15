Перетянуть дизайн на сайте Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Сейчас сайт pwreng.ru.Дизайн прикрепил новый.Нужно сделать редизайн только старое наполнение не должно пропасть.Жду предложений.С выбранным исполнителем если все будет хорошо,буду работать постоянно.

Joomla
12 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
21 день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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