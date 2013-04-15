Разработка сайт автоматизированного подбора информации. Кратко о сайте: Пользователи, у которых есть что предложить, регистрируют свои предложения на сайте. Пользователи, у которых есть потребность, могу оформить соответствующую заявку. Сайт автоматически выполняет поиск ...
Перетянуть дизайн на сайте Joomla
Сейчас сайт pwreng.ru.Дизайн прикрепил новый.Нужно сделать редизайн только старое наполнение не должно пропасть.Жду предложений.С выбранным исполнителем если все будет хорошо,буду работать постоянно.
Заявки фрилансеров
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