Нужен калькулятор для сайта недорого. Предпочтение будет отдано исполнителю, который сможет показать пример своего калькулятора и внедрить его в новый сайт.
Форма отправки данных на сервер
Необходимо создать форму отправки данных на сторонний сервер с проверкой вводимых данных и получение ответа (прошел или нет запрос).
Бюджет 500 руб., желательный срок 1 день, оплата по факту WM, ЯДеньги
В прикрепленных файлах пример формы и более развернутое ТЗ
Выбранный исполнитель
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