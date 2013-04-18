Форма отправки данных на сервер

$16
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок193 просмотра

Необходимо создать форму отправки данных на сторонний сервер с проверкой вводимых данных и получение ответа (прошел или нет запрос).

Бюджет 500 руб., желательный срок 1 день, оплата по факту WM, ЯДеньги

В прикрепленных файлах пример формы и более развернутое ТЗ

12 лет назад
andreka
Алекс 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

justart
Наг 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$12
1 день
Проект выполнен в срок, учтены все пожелания. Спасибо.
Рекомендую, после проверки работы оплата (даже больше заявленной мною суммы) была переведена моментально

Заявки фрилансеров

justart
Наг 
41 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад