Задача для программиста PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки159 просмотров

Привязать прайс 1С к действующему интернет магазину (цены, цвета, размеры, кол-во на остатке)

PHP
12 лет назад
NicVas
59 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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