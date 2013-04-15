Парсинг каталога интернет магазина. Спарсить каталог с фото товаров: *.ru Категории к парсингу: все, вкл. подкатегории, с сохранением структуры разделов и подразделов в итоговом CSV файле. Телефоны Компьютеры ...
Нужно сделать инпут с маской (js/jquery)
Для формы нужно написать качественную обработку инпута, куда вводится телефон (js/jquery).
Основное:
1) группировка блоков цифр;
2) адекватная реакция курсора на клик по пустому инпуту, полузаполненному, по блоку цифр.
Найденные средства маскИрования имеют свои минусы. Разбивают на блоки хорошо, но курсор обрабатывают плохо.
Предполагаю, что можно управиться за несколько часов, ценник должен быть в районе 10-20 баксов
(в заявке прошу указывать конкретику по стоимости и срокам). Если нет, предлагайте другие варианты.
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