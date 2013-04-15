Нужно сделать инпут с маской (js/jquery)

Для формы нужно написать качественную обработку инпута, куда вводится телефон (js/jquery).

Основное:

1) группировка блоков цифр;

2) адекватная реакция курсора на клик по пустому инпуту, полузаполненному, по блоку цифр.

Найденные средства маскИрования имеют свои минусы. Разбивают на блоки хорошо, но курсор обрабатывают плохо.

Предполагаю, что можно управиться за несколько часов, ценник должен быть в районе 10-20 баксов

(в заявке прошу указывать конкретику по стоимости и срокам). Если нет, предлагайте другие варианты.