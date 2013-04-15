Нужно сделать инпут с маской (js/jquery)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

Для формы нужно написать качественную обработку инпута, куда вводится телефон (js/jquery).

Основное:

1) группировка блоков цифр;

2) адекватная реакция курсора на клик по пустому инпуту, полузаполненному, по блоку цифр.

Найденные средства маскИрования имеют свои минусы. Разбивают на блоки хорошо, но курсор обрабатывают плохо.

Предполагаю, что можно управиться за несколько часов, ценник должен быть в районе 10-20 баксов

(в заявке прошу указывать конкретику по стоимости и срокам). Если нет, предлагайте другие варианты.

JavaScriptjQuery
12 лет назад
kopipast
Василий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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