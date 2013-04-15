Программист ECmall – опыт работы с данным движком

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка99 просмотров

Программист ECmall – опыт работы с данным движком обязателен

Задачи по доработке движка ECMall.

Требования (PHP, MySQL, Java, Ajax)

Умение разбираться в чужом коде.

Исполнительность и обязательность.

Никаких "динам" и пропаданий без предупреждения.

Задачи (которых много) подробно описываю.

Стабильная оплата по факту выполненной задачи, либо предоплата.

AJAXJavaMySQLPHP
12 лет назад
bukas
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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