Нужно вылечить сайт от вирусов

собственно , вот сообщения от яндекса:

Результат выборочной проверки:

15.04.2013 http://www.chop-druzhina.ru/ohrana-restoranov.html Поведенческий анализ

Антивирусный робот Яндекса при проверке страниц анализирует поведение JavaScript-кода и других активных элементов. Если поведение совпадает с эвристическими правилами, характерными для drive-by-download атак, например, детектор вредоносных Java апплетов или детектор вредоносных PDF документов обнаруживают попытку эксплуатации уязвимости для выполнения вредоносного кода, то принимается решение о том, что проверяемая страница является опасной для посетителей.

подробнее тут - http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1116612

пишите цены и сроки.