Ищем java-программиста

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки155 просмотров

Ищем java программиста. Web приложения. Работа постоянная, удаленная, 2,5k$/месяц.

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Ищем java программиста для разработки качественных web приложений.

Обязательно знание технологий и опыт работы с ними не меньше 2 лет:

1) Spring (все модули для веб разработок: локи, кеши, транзакции, валидация, планировщик, секурность и т.п.)

2) Hibernate, JPA, интеграция с Spring

3) jQuery

Так же обязательно наличие опыта разработки высоконагруженных web приложений.

Заинтересованным просьба написать про ваш опыт разработки высоконагруженных систем.

JavajQuery
12 лет назад
maxbz2v
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров