Ищем java программиста. Web приложения. Работа постоянная, удаленная, 2,5k$/месяц.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ищем java программиста для разработки качественных web приложений.

Обязательно знание технологий и опыт работы с ними не меньше 2 лет:

1) Spring (все модули для веб разработок: локи, кеши, транзакции, валидация, планировщик, секурность и т.п.)

2) Hibernate, JPA, интеграция с Spring

3) jQuery

Так же обязательно наличие опыта разработки высоконагруженных web приложений.

Заинтересованным просьба написать про ваш опыт разработки высоконагруженных систем.