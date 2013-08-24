Для сложного и интересного проекта. Работаем по СБР. Техическое задание в приложении.Оплата высокая.
Ищем java-программиста
Ищем java программиста. Web приложения. Работа постоянная, удаленная, 2,5k$/месяц.
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Ищем java программиста для разработки качественных web приложений.
Обязательно знание технологий и опыт работы с ними не меньше 2 лет:
1) Spring (все модули для веб разработок: локи, кеши, транзакции, валидация, планировщик, секурность и т.п.)
2) Hibernate, JPA, интеграция с Spring
3) jQuery
Так же обязательно наличие опыта разработки высоконагруженных web приложений.
Заинтересованным просьба написать про ваш опыт разработки высоконагруженных систем.
Заявки фрилансеров
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