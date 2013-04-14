Нужно сделать несколько модулей для WEBASYST

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно сделать и установить несколько модулей для WEBASYST :

1.Модуль вкладки в карточке товара (пример http://smsdesign.com.ua/blog/cms/tabi-vkladki-v-tovare-webasyst-shop-script.html).

2.Модуль баннеров (пример http://web-developer.name/post/1367)

3.Модуль оформления заказа на одной странице (пример https://docs.google.com/document/d/18JonU_9YBHg7EmJLCPRjJRT_prcxuEus1MSjBpIVPgA/edit)

4.Модуль стикеры (Позволяет прикреплять на изображения определенных товаров иконки-ярлыки, обозначающие некоторый статус товара (например новый, распродажа, хит)

5.Модуль водяных знаков на фото товара.

Проект только для исполнителей,знающих webasyst.!!!

Просьба указывать сроки и стоимость..

Также планируются доработки в ближайшем будущем,рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Webasyst
12 лет назад
dima_989
Дмитрий 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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