Доработка сайта

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Требуется доработать сайт. ТЗ в приложении.

12 лет назад
gtosh
Антон 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Большая благодарность за оперативность и качественную работу. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
Работа с Антоном доставила исключительно положительные эмоции. ТЗ чёткое, оплата мгновенная, обсуждения конструктивные. Будем очень рады поработать с Антоном снова, рассчитываем на долгосрочное сотрудничество. С ув. Алексей и команда "Velerbu"

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад