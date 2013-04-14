Исправить скрипт

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Закрыт7 заявок116 просмотров

Есть скрипт гороскопа на dieta-modamka.ru

Он не корректен - нужно подправить.

12 лет назад
groupwm
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров