Вставить Яндекс.Расчет стоимости доставки на сайт

Пример: http://www.drova47.ru/calculator.html

Описание: http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=shop

Нужно вставить расчет доставки на сайт грузоперевозок. В зависимости от того, чем именно проводится доставка: газелью или камазом (тариф разный). Если километров доставки мало - то оплата по часам. Алгоритм прилагается.

Либо надо предложить и реализовать другой способ.