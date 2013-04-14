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Вставить Яндекс.Расчет стоимости доставки на сайт
Пример: http://www.drova47.ru/calculator.html
Описание: http://api.yandex.ru/maps/solutions/?p=shop
Нужно вставить расчет доставки на сайт грузоперевозок. В зависимости от того, чем именно проводится доставка: газелью или камазом (тариф разный). Если километров доставки мало - то оплата по часам. Алгоритм прилагается.
Либо надо предложить и реализовать другой способ.
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