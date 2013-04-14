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Wordpress
Программист пхп с отличным знанием wordpress, для доделки его под интернет-магазин
требуется только программинг
Планирует переделка wordpress под интернет-магазин, где товар-посты, категории товара-категории wp
вывод цены товара осуществляется на основе совсем небольшого плагина (то есть он есть и рабочий), в данный момент он выводит цену в пост через шот-код, [название:цена], требуется его подправить под вывод цены из Custom Fields
вторая задача - есть несколько товаров, у которых отличается только цвет, фотография основное описание одно, хотелось бы выводить этот товар как один (одна страница на два товар, одно фото и описание), но с указанием нескольких параметров и соответствующих им различных цен, но с учетом того, что требуется наладить импорт цен из cvs. Это тоже планирует сделать через Custom Fields
то есть фактически все это можно реализовать через этот плагин, с небольшими переделками, чтобы он использовал Custom Fields
оплата по выполненной работе, после проверки у вас или у меня на хостинге
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