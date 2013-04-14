Нужно сделать поиск на сайте sphinx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки132 просмотра

Добрый день.

Нужно сделать поиск на форуме с помощью sphinx.

Работа простая, но нужно понимание как сделать релеватный поиск, с точным вхождением запросов.

12 лет назад
KTIF
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$100
1 день
Сотрудничал с Павлом. Все быстро и качественно. Предложил свое эллегантное решение. И быстро его воплатил в жизнь.
Алексей подробно описал задачу, ответил на возникшие вопросы и быстро оплатил после проверки кода. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Личный кабинет/биллинг для joomla

    Сайт на Joomla 1.5 с форумом agora Есть необходимость сделать что-то типа личного кабинета профиля/биллинга как у интернет – магазинов, но немного другого типа ============================================== В личном кабинете должно быть: - ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист на PHP для крупного проекта

    $2500

    Требуются хорошие программисты для работы в крупном проекте по созданию платформы для автоматизации бизнес-процессов и документооборота Опыт работы не менее 3 лет обязателен. Работа в Казахстане (Астана или ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать скрипт комментирования

    $30

    Имеется работающий скрипт комментирования. Постраничная навигация реализована, но увы - скрипт сразу выгружает на страницу все комментарии из БД (MySQL) (и только потом разбивает на страницы). Результат - очень высокая нагрузка, т.к. комментариев много тысяч. ...

    AJAXMySQL
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль дублирования сообщений из твиттера на сайт

    Необходимо разработать модуль на php. Модуль представляет собой вытаскивание информации из твиттера и добавления его на сайт. Кратко простым языком о том что надо. Хотим у себя на сайте сделать список людей ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется php-программист

    Разыскивается программист для работы над полуготовым проектом. Проект написан на самописном php-фреймворке (полностью комментированный). Требуется получить макеты не сделанного функционала и его, собственно, сделать. В связи со всем вышеперечисленным разыскивается программист, который может работать с ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультация по связке Modx (Revo)+Shopkeeper

    $50

    Нужна консультация по добавлению дополнительных параметров в корзину, отправки их в заказ. И по выводу подкатегорий в магазине, ну и могут возникнуть дополнительные вопросы. Стоимость 10$. Консультаци по скайпу. Приоритет готовым отвечать на доп вопросы. ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад