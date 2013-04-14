Модуль дублирования сообщений из твиттера на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Необходимо разработать модуль на php. Модуль представляет собой вытаскивание информации из твиттера и добавления его на сайт.

Кратко простым языком о том что надо.

Хотим у себя на сайте сделать список людей которых мы читаем твиттер, и чтобы к ним не заходить всегда, хотим сделать список этих людей у себя на сайте и заходить у себя на сайте читать

От исполнителя нужно создать следующее (примерно)

Администратор.

• Создать, редактировать твиттер аккаунд (т.е администратор нажимает кнопку создать твиттер пишет, поля название, метаданные, описание, ссылка на твиттер, фото)

• Редактировать/удалять сообщения перекопированные на сайт с твиттера

Пользователи на сайте

• Видят список состоящий из названия блогов

• Просмотр сообщений у любого названия из списка

Дополнительно

Обновление сообщений в базу происходит автоматический, проверка раз в 2 часа

Сообщения в созданном названии выводятся по 20шт далее по страничный вывод

от вас цена и срок (если можно дешевле но срок подольше тоже подходит)

PHP
12 лет назад
sergeymsk
Сергей 
34 года
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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