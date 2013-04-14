необходимо сделать сервис (желательно на php + mysql + css + js). Загружаем карту Краснодарского края, можно яндеккарту, googlemaps или просто использовать локальную карту. Далее необходимо Заполнять поля долгота, широта и название места и чтоб ...
Сделать раскрытые категории Wordpress
Доброго времени суток!
Необходима мелкая доработка списка категорий. На данный момент в категории выводятся страницы. При добавлении новой страницы и назначении ей родительской (родительская кат. второго уровня), она не выводится в списке категорий.
Для знающего человека вопрос на 10 минут.
За ссылками на сайт в личку.
Спасибо!
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