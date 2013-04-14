Сделать раскрытые категории Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

Доброго времени суток!

Необходима мелкая доработка списка категорий. На данный момент в категории выводятся страницы. При добавлении новой страницы и назначении ей родительской (родительская кат. второго уровня), она не выводится в списке категорий.

Для знающего человека вопрос на 10 минут.

За ссылками на сайт в личку.

Спасибо!

WordPress
12 лет назад
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров