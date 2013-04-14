Небольшой сервис для работы с картой

необходимо сделать сервис (желательно на php + mysql + css + js). Загружаем карту Краснодарского края, можно яндеккарту, googlemaps или просто использовать локальную карту. Далее необходимо Заполнять поля долгота, широта и название места и чтоб это место отображалось на карте. Соответственно нужно расставить привилегии, Например админ может создавать местоположения, новых пользователей и т.д., простои пользователь может только просматривать карту и вводить значения для поиска местоположения. Примерно в таком направлении. Подробнее распишем уже кандидату. Присылайте свои предложения. После разработки проекта, будут еще заказы на его расширение и на аналогичные проекты.