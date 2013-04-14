Небольшой сервис для работы с картой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

необходимо сделать сервис (желательно на php + mysql + css + js). Загружаем карту Краснодарского края, можно яндеккарту, googlemaps или просто использовать локальную карту. Далее необходимо Заполнять поля долгота, широта и название места и чтоб это место отображалось на карте. Соответственно нужно расставить привилегии, Например админ может создавать местоположения, новых пользователей и т.д., простои пользователь может только просматривать карту и вводить значения для поиска местоположения. Примерно в таком направлении. Подробнее распишем уже кандидату. Присылайте свои предложения. После разработки проекта, будут еще заказы на его расширение и на аналогичные проекты.

CSSJavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
freeman01do
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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