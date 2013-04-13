1) На странице товара почему-то криво работает отображение карусели картинок. Нужно сделать чтобы главная картинка менялась каруселью с мелкими через заданый промежуток времени (например, 1 секунда), при клике на мелкую картинку ...
Разработка iframe-приложения вконтакте
Данный бюджет рассчитан
на исполнителей среднего класса
Бюджет: 150 $/проект 112.34 € — 4639.62 р.
Разработка iframe-приложения вконтакте
Необходимо разработать iframe-приложение для ВКонтакте.
Основной функционал.
1. Пользователь может установить себе приложение. При установке мы получаем доступ и сохраняем список друзей пользователя.
2. Также пользователю вверху странице предлагается указать email для отправки уведомлений. Это действие не обязательно.
3. Пользователь может добавить свое объявление о том, что он хочет сдать или снять квартиру или комнату.
4. Пользователь может просмотреть список объявлений, добавленных его друзьями, либо друзьями его друзей.
5. Пользователь может написать внутреннее сообщение пользователю, добавившему интересующее его объявление. При этом получателю сообщения отправляется уведомление на страницу ВКонтакте.
6. Каждый пользователь может из приложения отправить приглашение воспользоваться приложением своим друзьям либо себе на стену.
7. На каждое объявление каждый пользователь может оставить жалобу, выбрав тип жалобы (объявление от агентства или неактуальное объявление) и написав пояснение о причине.
8. Жалобы публикуются после одобрения модератором на странице с объявлением.
9. Есть возможность заблокировать пользователя, запретив ему размещать объявления.
10. При добавлении нового объявления, автоматически подбираются люди, которым оно может быть интересно (например, если объявление о сдаче комнаты, а среди друзей есть люди, разместившие объявление о желании снять комнату). Этим людям высылается уведомление на страницу вконтакте, а также на электронную почту.
Исполнителю предоставляется заверстанный дизайн.
Ориентировочный бюджет – 150$. Предложения, сильно отличающиеся от этого бюджета, рассматриваться не будут.
Будет отлично, если сразу расскажете про ваш опыт разработки приложений для вконтакте и примеры работ.
Заявки фрилансеров
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