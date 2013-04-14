Cкрипт импорта данных в таблицу verbs из csv

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки159 просмотров

Задача:

Написать скрипт импорта данных в таблицу verbs из csv.

(связь вторая колонка в csv = verbs.base_form)

Если запись в базе уже существует (повторный запуск), обновить в таблице столбцы:

is_irregular, base_form, past_simple, past_participle, third_person, present_participle

От меня:

Дамп базы и csv ev9eniy.ru/tasks/130413.import/csv2mysql.update.rar

От вас ожидаю:

Стоимость скрипта.

Порядок оплаты через WebMoney сразу с протекцией:

1. Код на первый платеж 50% после получения тестового варианта.

2. Код на второй платеж 50% после исправления ошибок.

По общению:

1. Отвечаю только на заявки c сайта и личные сообщения.

2. (В воскресенье) 14 апреля в 11:00 по Москве смогу ответить по вашей заявке.

12 лет назад
ev9eniy
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Моментально выполнил работу и скрипт работает в точности по заданию. Спасибо большое!
ok

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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад

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