Парсинг 3-х сайтов и заполнение в WP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок197 просмотров

Сделать парсинг новостей с 3-х сайтов и заполнение в блог на WP.

Собирается с картинками и по возможности с форматированием

WordPress
12 лет назад
voizzzzzz
Борис 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$90
2 дня
Сделал оперативно и грамотно, предугадал ошибки вытекающие из ТЗ. Будем дальше сотрудничать
отлично сработались. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kostix-dev
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад