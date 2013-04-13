Требуется оптимизировать 3 несложных сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Требуется оптимизировать 3 несложных сайта, убрать ошибки, нужно чтобы сервер отдавал время изменения страниц, убрать ненужную переадресацию, исправить карты сайта, файл роботс и т.д. Текст, ключевые слова оптимизировать НЕ НАДО, только убрать ошибки.

Мне нужен список того, что вы будете менять и описание, как вы это делали.(хочу со всем этим разобраться). Еще есть много проектов, но хочется во всем разобраться самому, будет хорошо, если потом будете выступать оперативным платным консультантом.

Вот сайты которые надо оптимизировать, предлагайте свою цену и сроки.

class-parket.ru/

parket-modern.ru/

www.netcentrex.ru/

12 лет назад
adeau
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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