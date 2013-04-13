День добрый! Такое дело, нужно привязать программу "Товар деньги товар" к интернет магазину на "OpenCart" - интересуют: сроки, стоимость да и вообще, реально ли это ))
Требуется оптимизировать 3 несложных сайта
Требуется оптимизировать 3 несложных сайта, убрать ошибки, нужно чтобы сервер отдавал время изменения страниц, убрать ненужную переадресацию, исправить карты сайта, файл роботс и т.д. Текст, ключевые слова оптимизировать НЕ НАДО, только убрать ошибки.
Мне нужен список того, что вы будете менять и описание, как вы это делали.(хочу со всем этим разобраться). Еще есть много проектов, но хочется во всем разобраться самому, будет хорошо, если потом будете выступать оперативным платным консультантом.
Вот сайты которые надо оптимизировать, предлагайте свою цену и сроки.
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