Задача: 1. Написать скрипт импорта в таблицы verbs и verbs_ru (verbs_rus.id = verbs.id) (xml, картинки + дату обновления строки) - При повторном запуске скрипт должен учитывать уже ...
Программист
Нужен php программист из Украины, имеющий возможность обсуждать детали по телефону, для доработки существующего проекта. Технологический стек: php (Yii), PostgreSQL, jQuery.
В отклике просьба указать желаемое время за чаc работы, оплата сдельная за набор изменений.
Заявки фрилансеров
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