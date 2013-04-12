На сервере будет работать TDS и другие скрипты. Сервер работает под CentOS, с установленным ISPmanager. Необходимо написать php/python/perl/bash(не важно на каком языке)-скрипт, который будет при необходимости менять домен для TDS и ...
2 модуля для shop script
CMS — Webasyst Shop Script v.308
1.написать пингатор яндекса
описание http://help.yandex.ru/site/optimizing.xml#http
в админке, в форму редактирования продукта добавить пункт "Отправить пинг яндексу"
если отметить данный пункт и нажать "сохранить" то отправляется пинг
по умолчанию пункт не активнен
2.изменить вывод названия продукта в категории и на странице продукта
сейчас продукт имеет название ввида
"Ламинат Quick Step Classic Бук натуральный QST009"
то есть в названии прямо указывается
- тип товара (Ламинат)
- производитель (Quick Step)
- коллекция (Classic)
- название продукта (Бук натуральный QST009)
в плане продвижения, для страницы продукта это хорошо, так как выводится полное название продукта
а вот для категории это плохо, так как получаются многократные повторения "Ламинат Quick Step Classic"
нужно сделать следующее:
1 в админке, в форме редактирования категории, добавить строку "шаблон названия продукта"
2 категории выводить без изменений (название продукта из админки)
3 на странице продукта выводить название по шаблону %шаблон_заданный_в_админке% + название продукта
мы самостоятельно переименуем все товары
было "Ламинат Quick Step Classic Бук натуральный QST009"
станет "Бук натуральный QST009"
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать стильное приятное меню, где выйти на подкатегории можно нажав на категорию или какой нибудь значок, при этом подкатегории плавно спадут вниз. А не так, как в прикрепленных файлах. Сколько это будет стоить?Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо создать прототип с рабочим функционалом, особо не углубляясь в дизайн. Прототип модуля для интернет-магазина на opensource CMS, на ваш выбор. CMS должна быть рабочей "сразу из коробки". Нам показалось, что это может быть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется доработать плагин для вордпрессе. По подробностям в личку. Потом еще нужно будет создать или подключить готовый слайдер.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен парсер, который сможет собирать id участников групп и\или друзей определенных людей и записывать в txt. Парсер не сложный, поэтому оценивайте его реально,а не заоблачноВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
нужно сделать редирект на отдельную страницу (Спасибо за покупку) после нажатия на кнопку "Сделать заказ" (стандартная форма обратной связи в MODx, кнопка Submit) в случае успешного заполнения формы если форма заполнена с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Расширение функционала партнерской программы. 1. Задание вознаграждений в зависимости от критериев: 1.1. Привязка к определенным товарным группам 1.2. Привязка к определенному ценовому диапозону 1.3. Товары ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
ИМ ищет специалиста, хорошо знающего движок магенто для выполнения следующих исправлений в коде 1. Подправить принцип формирования ссылки на товар, речь идет о транслитерации русских букв на английские, например Буква Э в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется программист для регулярного допиливания и перепиливания сайта на joomla 2.5 Сайт представляет собой "удалённый офис" небольшой полиграфической конторки. Через него работает два отдела: 1) отдел продаж (учёт и сопровождение заказов) 2) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад