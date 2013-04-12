2 модуля для shop script

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1.написать пингатор яндекса

описание http://help.yandex.ru/site/optimizing.xml#http

в админке, в форму редактирования продукта добавить пункт "Отправить пинг яндексу"

если отметить данный пункт и нажать "сохранить" то отправляется пинг

по умолчанию пункт не активнен

2.изменить вывод названия продукта в категории и на странице продукта

сейчас продукт имеет название ввида

"Ламинат Quick Step Classic Бук натуральный QST009"

то есть в названии прямо указывается

- тип товара (Ламинат)

- производитель (Quick Step)

- коллекция (Classic)

- название продукта (Бук натуральный QST009)

в плане продвижения, для страницы продукта это хорошо, так как выводится полное название продукта

а вот для категории это плохо, так как получаются многократные повторения "Ламинат Quick Step Classic"

нужно сделать следующее:

1 в админке, в форме редактирования категории, добавить строку "шаблон названия продукта"

2 категории выводить без изменений (название продукта из админки)

3 на странице продукта выводить название по шаблону %шаблон_заданный_в_админке% + название продукта

мы самостоятельно переименуем все товары

было "Ламинат Quick Step Classic Бук натуральный QST009"

станет "Бук натуральный QST009"