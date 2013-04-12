Парсер id с соц. сети одноклассники

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки246 просмотров

Нужен парсер, который сможет собирать id участников групп и\или друзей определенных людей и записывать в txt.

Парсер не сложный, поэтому оценивайте его реально,а не заоблачно

12 лет назад
ArtPIXE
Олег 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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