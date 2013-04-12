Расширенная партнерская программа Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Расширение функционала партнерской программы.

1. Задание вознаграждений в зависимости от критериев:

1.1. Привязка к определенным товарным группам

1.2. Привязка к определенному ценовому диапозону

1.3. Товары исключение

2. Вид вознаграждения( учет):

2.1. Оформленный заказ

2.2. Оплаченный заказ (исполненный)

2.3. Переход на сайт

5. Статистика

5.1. Кол-во посетителей

5.2. Кол-во оформленных заказов

5.3. Кол-во оплаченных заказов

5.4. % между Посетитель/продажа

5.5. сумма начислений и сумма выплат

5.5. Каждый участник имеет свой личный кабинет

Особенности

1. Программа распространяется как на отдельные товары, так и на весь магазин

2. Присутствует параметр Время жизни Cookie – время, которое

выделяется партнеру, который привел клиента, для того чтобы этот

клиент совершил покупку. В случае если время истекает, а клиент не

совершил покупку в указанный период с момента перехода по реферальной

ссылке, партнер ничего не получает. Время жизни Cokkie обновлется в

случае если клиент вновь перешел по реферальной ссылке.

3. Время холда – время, которое отводится на подтверждение

совершенного заказа. Регулируется в ручном режиме

4. Last Cokkie win – последний кук выигрывает

5. Подтверждение партнера и субъагента осуществляет модератор Ро-бо

6. В кабинете партнер может наблюдать перечень всех заказов, со статусом заказа, что в него входит, и прибыль c заказа.

7. Возможность самостоятельного перечисления денег на эл.кошельки или счет (стандартная функция опенкарт)

некоторые пункты можно исключить, если возникают сложности. opencart 1.5.4.1

Интересуют сроки и цена.

Opencart
12 лет назад
rewiaca
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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