Всем привет. На сайт нужен инженерный калькулятор который формирует ход решения т.е пишет 5+5=10, что-то на подобии этого http://web2.0calc.com/widgets/horizontal/ Ждем ваших предложений!
Расширенная партнерская программа Opencart
Расширение функционала партнерской программы.
1. Задание вознаграждений в зависимости от критериев:
1.1. Привязка к определенным товарным группам
1.2. Привязка к определенному ценовому диапозону
1.3. Товары исключение
2. Вид вознаграждения( учет):
2.1. Оформленный заказ
2.2. Оплаченный заказ (исполненный)
2.3. Переход на сайт
5. Статистика
5.1. Кол-во посетителей
5.2. Кол-во оформленных заказов
5.3. Кол-во оплаченных заказов
5.4. % между Посетитель/продажа
5.5. сумма начислений и сумма выплат
5.5. Каждый участник имеет свой личный кабинет
Особенности
1. Программа распространяется как на отдельные товары, так и на весь магазин
2. Присутствует параметр Время жизни Cookie – время, которое
выделяется партнеру, который привел клиента, для того чтобы этот
клиент совершил покупку. В случае если время истекает, а клиент не
совершил покупку в указанный период с момента перехода по реферальной
ссылке, партнер ничего не получает. Время жизни Cokkie обновлется в
случае если клиент вновь перешел по реферальной ссылке.
3. Время холда – время, которое отводится на подтверждение
совершенного заказа. Регулируется в ручном режиме
4. Last Cokkie win – последний кук выигрывает
5. Подтверждение партнера и субъагента осуществляет модератор Ро-бо
6. В кабинете партнер может наблюдать перечень всех заказов, со статусом заказа, что в него входит, и прибыль c заказа.
7. Возможность самостоятельного перечисления денег на эл.кошельки или счет (стандартная функция опенкарт)
некоторые пункты можно исключить, если возникают сложности. opencart 1.5.4.1
Интересуют сроки и цена.
Заявки фрилансеров
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