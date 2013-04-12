Дописать код сайта на движке магенто (magento)

ИМ ищет специалиста, хорошо знающего движок магенто для выполнения следующих исправлений в коде

1. Подправить принцип формирования ссылки на товар, речь идет о транслитерации русских букв на английские, например Буква Э в ссылке отображается как JE, а нужно просто Е, Ь отображается как – (тире) а нужно его пропускать и тд. Страницы которые находятся в индексе не должны пострадать после смены адреса ссылки. Необходимо будет настроить редирект, например через тег Rel=Canonical.

2. Изменить способ формирование title на сайте. Сейчас TITLE для товара формируется следующим образом «название-подкатегория2-подкатегория1-категория-хвост, который задается в настройках» . Необходимо изменить его автоматическое формирование. При большой вложенности такой тайтл не эффективный. Некоторые категории не нужно учитывать. Добавить возможность задавать тайтл для статей в блоге. Сейчас такой возможности нет, тайтлы там формируются по такому же принципу.

3. В категорию товаров добавить кнопку Еще, при нажатии должны плавно и динамично подгружались товары.

4. В разделе новинки, необходимо что бы выводился товар, который был добавлен последним за какой то период.