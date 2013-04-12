Web-программист

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Закрыт2 заявки125 просмотров

Требуется программист для регулярного допиливания и перепиливания сайта на joomla 2.5

Сайт представляет собой "удалённый офис" небольшой полиграфической конторки. Через него работает два отдела:

1) отдел продаж (учёт и сопровождение заказов)

2) дизайнеры (получают задания для работы и предоставляют выполненные задания)

Для этого был написан на заказ компонент и несколько модулей.

Нам нужен программист для сопровождения проекта.

Работа будет разная. Начиная от "поправить шрифт в шаблоне" и заканчивая созданием нового модуля или компонента. Может понадобиться сверстать новый шаблон к сайту из .psd

Работы ещё не столько, чтобы держать программиста в штате, но и разовой уже нельзя назвать. Оплата поэтапная: что-то сделали -- мы заплатили и ждём, пока ещё что-то не понадобится.

В идеале, это должен быть один человек, но допускается и вариант когда за "логику работы" (PHP, MySQL, javascript) отвечает один человек, а за "внешний вид" (HTML, CSS) -- другой.

В заявках, пожалуйста, указывайте:

1) за какую часть работы вы хотели бы отвечать ("всё сразу", "кодинг/логика работы", "внешний вид")

2) сколько денег обычно просите за работу ("очень дорого", "по божески", "как для своих", "на хлеб и воду -- только учусь")

Обязательные требования:

1) Знание PHP, MySQL, javascript, HTML, CSS.

2) Знание объектной модели CMS Joomla 2.5 (для тех кто не в курсе: это такая штука, которую используют в PHP коде... :)

3) чувство юмора и лёгкость в общении

4) нормальное отношение к: "мне сейчас некогда проверить -- посмотрю на выходных", т.е. будут ситуации когда работа не будет проверена и соответственно не будет оплачена в течение недели-полторы.

CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
12 лет назад
Aeliot
43 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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