Всем привет. На сайт нужен инженерный калькулятор который формирует ход решения т.е пишет 5+5=10, что-то на подобии этого http://web2.0calc.com/widgets/horizontal/ Ждем ваших предложений!
Web-программист
Требуется программист для регулярного допиливания и перепиливания сайта на joomla 2.5
Сайт представляет собой "удалённый офис" небольшой полиграфической конторки. Через него работает два отдела:
1) отдел продаж (учёт и сопровождение заказов)
2) дизайнеры (получают задания для работы и предоставляют выполненные задания)
Для этого был написан на заказ компонент и несколько модулей.
Нам нужен программист для сопровождения проекта.
Работа будет разная. Начиная от "поправить шрифт в шаблоне" и заканчивая созданием нового модуля или компонента. Может понадобиться сверстать новый шаблон к сайту из .psd
Работы ещё не столько, чтобы держать программиста в штате, но и разовой уже нельзя назвать. Оплата поэтапная: что-то сделали -- мы заплатили и ждём, пока ещё что-то не понадобится.
В идеале, это должен быть один человек, но допускается и вариант когда за "логику работы" (PHP, MySQL, javascript) отвечает один человек, а за "внешний вид" (HTML, CSS) -- другой.
В заявках, пожалуйста, указывайте:
1) за какую часть работы вы хотели бы отвечать ("всё сразу", "кодинг/логика работы", "внешний вид")
2) сколько денег обычно просите за работу ("очень дорого", "по божески", "как для своих", "на хлеб и воду -- только учусь")
Обязательные требования:
1) Знание PHP, MySQL, javascript, HTML, CSS.
2) Знание объектной модели CMS Joomla 2.5 (для тех кто не в курсе: это такая штука, которую используют в PHP коде... :)
3) чувство юмора и лёгкость в общении
4) нормальное отношение к: "мне сейчас некогда проверить -- посмотрю на выходных", т.е. будут ситуации когда работа не будет проверена и соответственно не будет оплачена в течение недели-полторы.
Заявки фрилансеров
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