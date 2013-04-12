Программа для уведомления клиентов о оплате

Задача программы:

Уведомлять клиентов о необходимости заплатить вовремя за оказанные услуги путём отправки смс-сообщений

Логика работы:

В момент когда подписывается договор на продвижение сайта на 4 месяца, бухгалтер заходит и забивает в базу клиента.

В базу забивается дата подписания договора.

Плата за продвижение берётся на перёд, т.е. за первый месяц клиент оплачивает на момент подписания договора.

Бухгалтер забил клиента в базу и дальше программа автоматически расставляет задачу себе рассылать уведомления клиенту о необходимости своевременной оплаты.

Подробное ТЗ прикрепил.

Есть интерактивный прототип - http://buh.mediamaxx.ru

логин: buh

пароль: buh

Так же есть готовый скрипт отправки аяксом смс-ок через наш сервис (sms.cru), могу его тоже выдать.

Осталось только по сути минимум js кода и програмная часть.